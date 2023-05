Inter-Milan, Sacchi: “Serve un’impresa, se fai un gol…”

"L’Inter sta attraversando un ottimo momento di forma atletica e possiede qualità individuali superiori a quelle dell’avversario. Inoltre ha una maggiore esperienza. Verrebbe da concludere che non ci sarà partita, e invece no, perché anche i nerazzurri hanno qualche difetto ed è su questi difetti che il Milan dovrà lavorare. Innanzitutto i ragazzi di Inzaghi fanno pochissimo pressing e concedono spazio a chi li attacca. Non sempre, nei momenti di difficoltà, hanno dimostrato di essere una squadra compatta che si aggrappa alle proprie conoscenze per uscire dal buio. Il Milan deve compiere un’autentica impresa. Io punterei tutto sul pressing. Non si deve dare spazio all’Inter, perché sarebbe come suicidarsi. Il Milan, che non ha investito in termini economici come l’Inter e che non ha l’esperienza del gruppo nerazzurro, deve puntare sui valori morali. L’Inter fa un calcio molto italiano, e lo fa in modo egregio in quest’ultimo periodo. Lo so che sembra impossibile, ma se fai un gol, magari nel primo tempo, tutta la storia può cambiare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Romano: “Ecco la priorità di Asensio”