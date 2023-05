Inter-Milan, Polverosi: “La semifinale è un successo per Pioli e Inzaghi”

Il pensiero di Alberto Polverosi in vista di Inter-Milan

"La realtà è che quando due allenatori italiani che guidano due squadre italiane raggiungono una semifinale di Champions League c’è da poco da storcere il naso. Questo è già un successo, un vero successo che Inzaghi e Pioli dovrebbero godersi senza troppa tensione addosso. La semifinale di stasera dovrebbe essere una festa, un riconoscimento al lavoro dei due club, un segno di speranza (da non confondere con l’illusione) di una ripresa del calcio italiano, in un momento in cui le idee riescono a stare allo stesso passo dei soldi delle grandi d’Inghilterra e di Spagna, e invece noi rischiamo di trasformarla in un passaggio infernale per chi verrà battuto. È la nostra caratteristica, la nostra distinzione. Inter e Milan hanno sbagliato qualcosa in questo lungo cammino, ma da anni non riuscivano ad arrivare così in alto in Champions. Se si pensa che dall’altra parte ci sono Real Madrid e Manchester City, i club più ricchi del continente insieme al Paris Saint-Germain, c’è da esserne orgogliosi". LEGGI ANCHE: Milan, Maldini ci prova per un crack argentino >>>