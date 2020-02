Inter-Milan, Melli: “Rispetto sportivo per il Milan, ma che sfottò con gli amici”

INTER-MILAN – Il giocatore dei New Orleans Pelicans, Nicolò Melli, tifoso interista, ha parlato del derby di questa sera ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra le altre cose, oltre alla sua fede nerazzurra, l’ex AJ Milano ha detto la sua anche sul Milan: “Ho rispetto sportivo per la società, ma con gli amici milanisti sono sempre grandi sfottò. Risultato stasera? Preferisco non dirlo, nel calcio sono estremamente scaramantico”. Queste, invece, le parole di Franco Baresi>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android