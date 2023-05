Inter-Milan, Marotta: “Leao? Si è avvantaggiati, ma…”

Beppe Marotta , amministratore delegato area sport dell' Inter , ha parlato in occasione della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport. Marotta ha anche detto la sua sul derby d'andata contro il Milan , soffermandosi sull'assenza e l'importanza di Rafael Leao per i rossoneri . Ecco le sue parole.

"Anzitutto, secondo me dobbiamo riconoscere il merito al nostro allenatore e ai nostri calciatori, hanno giocato bene. Poi è chiaro che se all'avversario mancano giocatori importanti si è avvantaggiati, ma la forza di una squadra non è data dal singolo atleta".

Il Milan ha perso per 0-2 l'andata contro l'Inter e ha sofferto l'assenza di Leao, con i rossoneri che non hanno fatto molto in fase offensiva. Rafa dvorebbe farcela per la partita di ritorno e potrebbe essere un fattore determinante per le sorti della stagione del Milan.