Inter-Milan, Marelli: “Il gol di Bennacer non andava annullato” | News

Luca Marelli, ex arbitro, ha espresso il suo pensiero sul gol annullato ad Ismael Bennacer durante la semifinale tra Inter e Milan

Intervenuto attraverso il suo canale 'YouTube', Luca Marelli ha parlato del gol annullato ad Ismael Bennacer durante Inter-Milan . Queste le dichiarazioni dell'ex arbitro: "Partiamo dal regolamento. Pagina 85, regola 11: 'un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo'. Se Kalulu si fosse mosso verso la sua destra staremmo parlando di fuorigioco passivo e non ci sarebbe tutta la questione. La questione nasce sul secondo punto, ovvero: 'Un giocatore è considerato in fuorigioco attivo se interferisce con un avversario, impedendogli di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione'".

"Sono molto dubbioso sul fatto che sia stata corretta l'On Field Review, perché noi sappiamo che deve esserci un chiaro ed evidente errore, anche sul fuorigioco", continua Marelli. "Per quanto un fuorigioco possa essere di un centimetro o di un metro, quello è oggettivo. In questo caso trattandosi di una valutazione anche quella deve rispondere al canone del chiaro ed evidente errore. Qui c'è un chiaro ed evidente errore? A mio parere no. È una valutazione che al massimo può essere interpretativa, e infatti Mariani è tutt'altro che certo e non è un caso che siamo molto divisi sulla valutazione di questo episodio. Per quanto mi riguarda questa rete non andava annullata. Il regolamento in questo caso è molto chiaro: il gol deve essere annullato se il giocatore ostruisce chiaramente la linea di visione. In questa circostanza non c'è un 'chiaramente', al limite possiamo dire che ha ostruito 'parzialmente' la linea di visione. Non c'è la certezza che ci sia un'ostruzione totale".