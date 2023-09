Derby Inter-Milan, Simone: “Scontro tra titani. Pulisic il mio preferito”

Su Inter-Milan: «Uno scontro tra titani. Per me sono le due squadre più forti, anche più di Napoli e Juventus. Le due favorite per lo scudetto».

Sull'Inter: «Una squadra forte. È moderna, internazionale per davvero, e Inzaghi è riuscito a creare uno stile piacevole da vedere».

Sul Milan: «Sento dire in giro che l’Inter ha più qualità ma non sono d’accordo. È vero nella totalità della rosa, non negli undici. Le formazioni mi sembrano simili per qualità».

Sul suo giocatore preferito del Milan: «Christian Pulisic. Non ha avuto molto spazio nell’ultimo anno al Chelsea ma tecnicamente si conosce, non si discute. La fiducia gli farà bene».

Sulle similitudini con l'americano: «È vero, c’è. A entrambi piace ricevere palla tra le linee e giocare nello stretto. Abbiamo la stessa rapidità. Pulisic è bravo con due piedi, mi sembra contento più per un assist che per un gol e non ha un gran senso della porta».

Sul suo giocatore preferito dell'Inter: «Marcus Thuram, di cui conosco il percorso. Avrei preferito vederlo al Milan. Bravi anche Lautaro e Dimarco, ma è scontato».

Sul suo amico Weah: «Parliamo di calcio, che lui riesce ancora a seguire, e delle nostre scorribande del passato. Io, anche se è Presidente, lo chiamo sempre Giorgione. Non mi ha mai sgridato».

