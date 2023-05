Inter-Milan, Marchegiani: “La partita è ancora aperta. Su Leao…”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole dell'ex portiere Luca Marchegiani, sul ritorno di Champions tra Inter e Milan

Luca Marchegiani, ex portiere e ora telecronista e opinionista, ha parlato del derby di ritorno tra Inter e Milan. Ecco le sue parole a Tuttosport.

Sulla qualificazione: «La partita è ancora aperta. Ma molte delle possibilità del Milan dipenderanno dalle condizioni di Rafael Leao…».

Su Leao: «È sempre sbagliato caricare un solo giocatore, per quanto forte e pronto, di troppe responsabilità. Però è una delle poche variabili a cui il Milan si può affidare per cercare l’impresa. Il Milan è sempre stata “squadra” in questi anni ma difficilmente può prescindere da alcune sue caratteristiche: le accelerazioni e l’imprevedibilità della sua fascia sinistra».

Sull'assenza di Bennacer: «Pesa tanto perché in mezzo al campo il Milan non ha molte alternative nel ruolo di centrocampisti centrali».

Sull'errore che non deve fare l'Inter: «Un errore solo può commettere l’Inter: credere che la pratica sia chiusa. Ma non credo che succederà. Perché conosco Simone Inzaghi, perché l’Inter è una squadra troppo esperta per cadere in questa tentazione».

Sulla situazione degli allenatori: «Io non sono mai troppo sorpreso delle critiche fatte agli allenatori che vengono da grandi risultati. Fa parte del gioco. Credo che il primo a non essere soddisfatto del Milan sia proprio lui. Ma il cammino che ha fatto in Champions League è stato sorprendere, prestigiosissimo. Inaspettato come quello dell’Inter…».

Sul merito di Inzaghi: «Aver saputo portare la squadra in una condizione ottimale nel mese decisivo della stagione».

Su una sua colpa passata: «Se uno guarda solo i risultati era difficile far di più di quello che probabilmente l’Inter farà alla fine di questa stagione. Se guardiamo invece l’andamento allora la squadra poteva fare di più. È mancata la capacità di rimanere in corsa per lo scudetto con il Napoli. Ma è un problema che hanno avuto anche alle squadre».

Su Dzeko o Lukaku: «Io penso che giocherà Dzeko. Guardando la sfida di andata sarebbe anche una scelta logica perché Edin ha fatto una gara eccezionale»

Sulla partita che deve fare il Milan: «Il Milan ha l’obbligo di attaccare, fare gol. Deve sfruttare l’imprevedibilità di chi è in grado di saltare l’uomo come Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Se il Milan dovesse fare un gol poi la pressione a livello psicologico passerebbe all’Inter».

Su quella dell'Inter: «Una squadra che non vorrà fare una partita esclusivamente di attesa, di gestione perché sanno che sarebbe il modo più sbagliato di gestire il vantaggio». LEGGI ANCHE: Milan, possibile un derby per il prossimo attaccante