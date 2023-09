Inter-Milan, Jacobelli: “Fatto salto in avanti. Hanno due titolari per ruolo”

"Inter e Milan? Hanno lavorato molto bene sul mercato operando un radicale cambiamento. Hanno fatto un salto in avanti anche a livello di gioco. Pioli e Inzaghi hanno praticamente due titolari per ogni ruolo, quindi le due milanesi si candidano ad un ruolo di prime avversarie del Napoli per lo scudetto. È un campionato molto interessante e promette di non essere come quello che ci siamo lasciati alle spalle dove il Napoli ha dominato in lungo e in largo". LEGGI ANCHE: Voto al calciomercato del Milan. Senza Tonali sembrava finito il Mondo, poi…