De Grandis: “Due punte per il Milan? Formazione sbilanciata, ma…”

Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del Milan e delle scelte di Paulo Fonseca in vista del tanto atteso derby contro l'Inter: "Questo si può chiamare anche 4-2-4: è vero che Morata può venire incontro e legare i reparti ma non sarà mai un centrocampista, non fa lavoro di tamponamento. Quindi quando riparte l’Inter, con Leao si sacrifica poco, Morata che è un centravanti, Pulisic che può dare una mano, ma rischi che quando i nerazzurri ripartono tutti insieme con la loro capacità di andare in verticale di andare in difficoltà".