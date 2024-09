Ventola: “Morata non si discute. Abraham è un attaccante completo”

Nicola Ventola ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale parla del derby . Secondo l'ex Inter , il Milan ha più da perdere, i nerazzurri invece sono rodati e un passo falso non ammazzerebbe l'ambiente. L'ex calciatore ha poi citato diversi possibili protagonisti del derby: da Pulisic e Leao a Thuram e Lautaro ... poi dice la sua su Fonseca . Ecco un estratto delle parole di Ventola. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Morata e Abraham: "Morata non si discute. È un giocatore molto criticato che sa giocare per la squadra e ha sempre segnato i suoi gol. Oggi lo spagnolo è leader tra i rossoneri, può essere importante. Abraham ha subito un infortunio serio, deve crescere mentalmente. Ha una maniera di giocare che a me piace, l'anno scorso ne ha fatti pochi di gol, ha subito la piazza. Era successo anche a me. Come qualità è un attaccante completo, con colpi e gol nel sangue".