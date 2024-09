Ventola: “Leao? Decisivo solo con le piccole. L’ho sempre difeso ma…”

Su Rafael Leao: "Io l’ho sempre difeso. può ambire a livelli più alti del Milan. Però passano gli anni e i gol sono pochi, magari fa qualche assist in più, mi aspetto sia più leader, segni più reti, giochi partite con intensità in tutti e 90 i minuti. Non può avere questi atteggiamenti di alternanza in gara: non difende, devi chiedergli spirito di sacrificio. Se poi non difendi, allora devi essere decisivo. E Leao è decisivo in campionato con le piccole. Non sono contento di lui e mi auguro capisca che deve essere più decisivo". LEGGI ANCHE: Panchina Milan – Si aggiunge un nuovo nome alla lista? Ecco i dettagli >>>