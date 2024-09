Ventola: “Chi sarà decisivo al derby? Calhanoglu per l’Inter. Per il Milan…”

Nicola Ventola ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale parla del derby . Secondo l'ex Inter , il Milan ha più da perdere, i nerazzurri invece sono rodati e un passo falso non ammazzerebbe l'ambiente. L'ex calciatore ha poi citato diversi possibili protagonisti del derby: da Pulisic e Leao a Thuram e Lautaro ... poi dice la sua su Fonseca . Ecco un estratto delle parole di Ventola. Clicca qui per l'intervista completa!

Il suo pronostico: "Tenendo conto di tutto, della forza delle due squadre, ma anche del momento, cioè del punto di vista mentale e di quello della quadratura attuale, vedo troppo divario: per me finisce 3-1 per l’Inter. Calhanoglu potrà essere decisivo per i nerazzurri, Morata per il Milan". LEGGI ANCHE: Panchina Milan – Si aggiunge un nuovo nome alla lista? Ecco i dettagli >>>