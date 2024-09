Inter-Milan, De Grandis: “Il derby si deciderà sulla fascia destra”

Stefano De Grandis ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in vista del derby . Per lui Inter-Milan sarà una partita che si deciderà sui duelli nella fascia destra. Il giornalista fa riferimento al lato destro dell'Inter. Da quel lato ci sarà il solito duello che accende la stracittadina: Dumfries contro Theo Hernandez . Ecco le parole di De Grandis:

Sul ballottaggio Darmian-Dumfries

"Quando guardavo Monza-Inter, mi stupivo della scelta di Simone Inzaghi di schierare Darmian dal primo minuto. Io pensavo che Dumfries sarebbe stato più adatto a disputare quella partita dall’inizio. Ora vedo la probabile formazione del derby e penso alla stessa cosa, ma al contrario. Non mi sarei aspettato che Dumfries fosse avanti nelle gerarchie, ma a questo punto ho in mente il modo in cui sarà impostato il derby. Secondo me la sfida si deciderà su quella fascia, dove tutti spingono. Da lì potrebbe emergere la vincitrice del match."