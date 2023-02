Inter-Milan, Dalla Bona: “Serve una scossa per i rossoneri”

Il Milan sostituirà Bennacer con Pobega all’interno di un centrocampo più muscolare. Potrebbe essere una soluzione anche per il prossimo futuro, data la debolezza difensiva mostrata ultimamente? "Il Milan domenica ha una partita fondamentale. Se andasse male anche domenica sarebbe difficile riprendersi. Il bivio è importante e la soluzione del centrocampo muscolare può aiutare. Stanno mancando anche Leao e Giroud in zona gol. Serve una scossa". Calciomercato, il retroscena: rissa sfiorata per un ex obiettivo del Milan!