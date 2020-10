Inter-Milan, Conte: “Loro bravi e fortunati. Due gol evitabili”

Serie A, Inter-Milan: Conte a ‘Sky Sport’ post-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Inter-Milan, gara della 4^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan ha trionfato meritamente, in questo derby sofferto, mutilato dal virus, ma ha vinto con merito. Queste le dichiarazioni di Conte:

“Creato tanto, partita ben giocata. Loro sono stati bravi e fortunati, dispiace perché c’è stato impegno. Complimenti a loro, hanno vinto. Cosa non mi è piaciuto? Non rimprovero nulla, hanno lottato per il pareggio, non siamo stati fortunatissimi”.

Sulla difesa: “Giocando con due ali, Ivan e Hakimi, dobbiamo avere gli equilibri giusti, ma stiamo parlando di due gol evitabilissimi. Kolarov? E’ quello il ruolo migliore per lui, lo ha fatto alla Roma e in Nazionale, anche per momento di carriera. C’è da lavorare, ma questo con tutti”.

