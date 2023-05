Inter-Milan, Collovati: “Vedremo quali saranno le condizioni di Leao”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Inter-Milan, soffermandosi sulle condizioni di Rafael Leao

Fulvio Collovati, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 24', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Tutti convocati' e si è soffermato sulle condizioni fisiche di Rafael Leao in vista di Inter-Milan, match valido per il ritorno della semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole a riguardo.