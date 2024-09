Hakan Calhanoglu , calciatore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dall'inizio del match contro l' Udinese , tornando a parlare del derby Inter - Milan . Il turco aveva scaldato l'ambiente prima della sfida, per poi non rilasciare alcuna dichiarazione nel post, dopo la sconfitta per 2-1. Ecco, dunque, le sue parole.

Inter-Milan, Calhanoglu: "Derby? Sconfitta che fa male, non siamo abituati"

"Dopo il Milan abbiamo una carica diversa. Sappiamo che fa male quel ko e sappiamo che oggi sarà dura, ma ci siamo preparati bene in settimana e abbiamo pedalato tanto. Abbiamo lavorato molto bene, sono fiducioso per l'Inter e per i miei compagni. Dopo il derby vogliamo rialzarci, siamo tornati subito ad allenarci il giorno dopo. Abbiamo perso un derby, ma ne avevamo vinti sei. Fa male, anche se il Milan ha meritato di vincere. Ma siamo carichi: conosciamo la nostra forza e oggi dobbiamo dimostrarla. Noi parliamo meno e pedaliamo di più. Non siamo abituati a perdere così tante partite, anche se è una sconfitta che ci può stare. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, con la cattiveria in allenamento e la faccia giusta. Ora vogliamo tornare alla vittoria". LEGGI ANCHE: Milan, la difesa è sistemata? Gabbia più Fofana per la svolta