Milan, Calabria: “Non possiamo ambire a vincere la Champions”

Dopo l'eliminazione del Milan in Champions League subita dall'Inter, ha parlato il capitano Davide Calabria, ai microfoni di Milan TV

Sulla Champions : "Un onore e un orgoglio indossare questa maglia. I tifosi si meritano sempre di arrivare a questo livello. Non siamo una squadra che può ambire a vincere la Champions. Abbiamo fatto il massimo, ma ci manca qualcosa. C'è delusione, ma abbiamo dato tutto. Grazie ai tifosi che sono stati fantastici. Dobbiamo pensare al campionato e tornare qui".

Sul calciomercato: "Al calciomercato ci pensa la società. Noi abbiamo fatto il massimo, non voglio andare oltre, faccio i complimenti alla squadra, abbiamo fatto un grande percorso e spero di tornare qui. Siamo arrivati tra le prime quattro, con una squadra che non era attrezzata per farlo. Vorremmo giocarci questa competizioni".