Inter-Milan, Bucciantini: “Maignan ha una personalità sana” | News

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha parlato della prestazione del Milan e di Mike Maignan nella partita contro l'Inter

Intervenuto durante 'Sky Calcio Club', Marco Bucciantini ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby tra Inter e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha una capacità di uscire dalle situazioni difficili notevole. Se tu guardi mancava un po' il Milan, ma hanno fatto due gol all'Inter. Come hai vissuto la partita? Sapendo di affrontare una squadra più forte. Non è stato solo il cambio di Brahim Diaz, ma anche l'aver tenuto in campo sia Tonali che Bennacer. Messias ha dato più coraggio di Saelemaekers. Il Milan è cresciuto dentro una partita che stava soffrendo, è una grande capacità mentale. Il Milan è stata l'uinca a proporre la sfida, ovvero fare meglio dell'anno scorso. Poi che non rammentino la parola scudetto è un altro scudetto. Non è che il Milan ha il miglior portiere del campionato? Maignan è stato decisivo. A volte dà l'impressione di avere una personalità sana. Fa bene quello che bisogna fare bene". Milan, le top news di oggi: novità Rebic. Ultime su Botman e Ibra.