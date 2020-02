Inter-Milan, Berlusconi: “Mai stato interista. Non festeggiai il 6-0 del 2001”

VERSO INTER-MILAN – In vista del derby di domani sera, sulle pagine del Corriere della Sera ha parlato l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. “Non sono mai stato interista, sono cresciuto in una famiglia di milanisti. Van Basten è il simbolo della bellezza nel calcio. Il derby più bello è la doppia combattutissima semifinale di Champions League nel 2003, eliminammo l’Inter a San Siro e poi superammo la Juve nella finale di Manchester. Non festeggiai per il 6-0 del 2001. Si giocò di venerdì alla vigilia delle elezioni politiche, ero a Roma impegnato nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Naturalmente fui contento della vittoria, ma me ne lamentai con l’allenatore (Cesare Maldini ndr) per il punteggio eccessivo. Nel calcio è inutile e ingiusto infierire quando hai in mano la partita e il risultato è già al sicuro”. Questo, invece, il commento di Paolo Jannacci>>>

