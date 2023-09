Inter, Asllani: “Il Milan ha grandissima qualità, ma sono fiducioso”

Kristjan Asslani, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby di sabato contro il Milan

Le parole di Kristjan Asllani in vista di Inter-Milan

"Derby di sabato? Il Milan è una squadra di grandissima qualità, sarà una partita bellissima. Siamo forti, sono fiducioso: so che faremo bene e daremo il massimo per vincere".