Inter, Marotta: “Seconda stella? Ci sentiamo forti e siamo ambiziosi”

« Perché ci sentiamo forti e abbiamo una grande considerazione di noi stessi , frutto dei risultati in Europa della scorsa stagione. E sappiamo quanto i tifosi tengano a questo scudetto, che coincide con la seconda stella». Tonali, illecito sportivo? La posizione del Milan >>>

