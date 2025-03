Inter, Marotta: “Nuovo stadio? Scaroni la vive in modo molto intenso”

Il numero uno dei nerazzurri ha poi continuato: "È qualcosa di straordinario. Paolo (Scaroni) lo sta vivendo in modo ancora più intenso di me, ma credo che questa sia una necessità non solo per le due squadre, ma per un'intera città come Milano. Le proprietà hanno compreso che lo stadio è un asset strategico, non solo dal punto di vista sportivo. Uno dei problemi attuali è la gestione del manto erboso di San Siro, che abbiamo già rifatto due volte senza trovare ancora una soluzione definitiva".