Inter, Marotta: “Leao? In caso di assenza Pioli lo sostituirà degnamente”

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile assenza di Rafael Leao in Champions League

Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' prima del match contro la Roma . Interrogato sulla possibile assenza di Rafael Leao , uscito anzitempo dal campo in Milan - Lazio , l'ex dirigente della Juventus ha sostenuto come se anche il portoghese dovesse mancare in Champions League , Stefano Pioli lo saprà sostituire degnamente. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Beppe Marotta su Rafael Leao

"Non so quale sia l'entità dell'infortunio, un solo giocatore non può essere determinante senza un collettivo alle spalle. Dovesse mancare, Pioli è in grado di sostituirlo degnamente".