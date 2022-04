Inter, Marotta: “Inzaghi sarà ai livelli di Ancelotti, Conte e Allegri”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato della sconfitta contro il Bologna, della corsa Scudetto, ma anche del futuro di Simone Inzaghi

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato della sconfitta di ieri contro il Bologna, della corsa Scudetto, ma anche del futuro di Simone Inzaghi. Queste le dichiarazioni durante il suo intervento a San Siro per 'Il Foglio': "E' chiaro che da uomo di sport sorrido, ma è un sorriso amaro. Fa parte del gioco, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. Dobbiamo ricomporci il più in fretta possibile, siamo incazzati ma non depressi. Mancano 4 partite, vediamo cosa succede. Il calcio di oggi non è scontato come negli anni 70-80. Oggi anche la squadra che non ha niente da dire può vincere".