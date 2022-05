Inter, Marotta: “Bologna dimenticata: siamo grandi, vaccinati e professionisti”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è ritornato sulla sconfitta di mercoledì contro il Bologna. Queste le dichiarazioni

Beppe Marotta , amministratore delegato nerazzurro, è ritornato sulla sconfitta di mercoledì contro il Bologna. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN' prima di Udinese-Inter"Dobbiamo guardare alla partita di oggi come un esame da superare. L'Inter da ogni partita che disputa deve ottenere il massimo, quindi i tre punti. Poi le considerazioni le faremo dopo".

C'è stato un confronto con la squadra? "Noi quotidianamente siamo con la squadra. Non è necessario fare confronti particolari. E' stata una serata sfortunata ma l'abbiamo dimenticata. Siamo tutti concentrati su questo impegno da affrontare e sappiamo che è una partita dura".

C'è stato un confronto con la squadra? "Noi quotidianamente siamo con la squadra. Non è necessario fare confronti particolari. E' stata una serata sfortunata ma l'abbiamo dimenticata. Siamo tutti concentrati su questo impegno da affrontare e sappiamo che è una partita dura".

Teme ripercussioni come dopo il derby perso col Milan? "No assolutamente. Ormai siamo tutti abituati a vivere in modo altalenante questo campionato. Sappiamo che una sconfitta porta scoramento ma è uno scoramento momentaneo. Siamo grandi, vaccinati e professionisti. Ogni gara fa affrontata indipendentemente da quanto successo una settimana prima".