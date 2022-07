Inter, Lukaku si rivolge ai tifosi: “Farò di tutto per rivincere lo scudetto”

Romelu Lukaku, attaccante del'Inter, non nasconde il suo obiettivo: togliere lo scudetto al Milan e ricucirselo sul petto

Renato Panno

Romelu Lukaku, attaccante del'Inter, non nasconde il suo obiettivo: togliere lo scudetto al Milan e ricucirselo sul petto. Queste le dichiarazioni rilasciate in occasione della presentazione della nuova maglia nerazzurra, presso il Nike HQ di piazza Gae Aulenti a Milano: "Sono contento di ritrovarmi ancora qui a Milano. Farò di tutto per rivincere lo scudetto".

Sui momenti chiave della sua carriera

“La sconfitta in finale in Europa League è stato un grosso dolore per la nostra squadra ma ci ha aiutato a fare bene l’anno dopo per vincere lo scudetto. Anche la sconfitta contro il Milan che era primo, poi quando li abbiamo superati questo ha fatto bene alla squadra. La grande sfida sarà ripetersi quest’anno”.

Qual è la tua più grande sfida sportiva?

“Quella di adesso. Perché sono andato via, ho fatto male vero? (Rivolgendosi verso Barella che alza le mani n.d.r.), ma adesso sono contento di indossare di nuovo questa maglia. Penso che quest’anno sarà una bella sfida, dobbiamo continuare così. Il mio abbraccio con Lautaro di oggi? Avevo bisogno di un po' d'amore dopo le corse della mattina. La mia famiglia si è trovata sempre bene a Milano, mia madre veniva sempre qui. Era giusto tornare". Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>