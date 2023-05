Inter, Lukaku: “Uno dei miei gol più belli è quello contro il Milan”

Intervistato dai microfoni di Recast, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha indicato quello al Milan come uno dei suoi più bei gol

Intervistato dai microfoni di Recast, durante una puntata di "Footsteps", l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha indicato quello al Milan come uno dei suoi più bei gol: "Uno dei più belli all’Inter è stato quello del 3-0 contro il Milan. Perisic ha calciato la palla e c’eravamo io e Barella: ho chiesto a Nicolò di lasciarmela e ho visto che c’era lo spazio per andare. E lì ho iniziato a correre: inizialmente volevo fare un doppio passo a destra, però c’era Lautaro lì e non potevo dargli la palla, quindi sono andato sul sinistro, ho visto solo un piccolo spazio e mi sono detto che dovevo calciare il più forte possibile e ho fatto gol".