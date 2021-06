Inter, Lukaku: “Ibrahimovic? Scelgo me tutti i giorni: amo me stesso”

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, rivale del Milan, alla vigilia di Belgio-Russia degli Europei

Quindi, il gigante belga ha tirato l'ennesima frecciata a Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, con il quale ebbe l'ormai famigerata lite in campo lo scorso 26 gennaio in occasione di un derby di Coppa Italia. I due vennero praticamente alle mani ... “Fra me e Ibra scelgo me, tutti i giorni della settimana. Amo me stesso”, le parole di Lukaku sullo svedese.