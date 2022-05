Inter, Marotta: “A Cagliari posta importante, ma concentrati per stasera”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato anche della lotta scudetto prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus

Tanti giocatori sono cresciuti molto. Chi ha ancora margine di miglioramento? "Tutti i calciatori finché non smettono possono ancora migliorare. Anche quella di questa sera è un accrescimento di esperienza in un momento concitato della stagione. Perché gli avvenimenti sono due: quello di stasera e quello di Cagliari dove ci si gioca una posta importante. Deve essere considerata, al di là del prestigio, un banco di crescita per la stagione in cui ci vede impegnati su due fronti".