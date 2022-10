Inter, Inzaghi: “Il campionato è difficile, davanti vanno tutti fortissimo”

Simone Inzaghi , al termine di Inter-Sampdoria, si è detto contento della prestazione dei suoi e sottolinea la difficoltà di una Serie A in cui le squadre che sono davanti vanno fortissimo. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN'.

Le parole di Simone Inzaghi

"I ragazzi si stanno divertendo in campo, stanno rientrando giocatori importanti. All'appello manca solo Brozovic, vediamo se riusciamo a portarlo domenica a Torino. Abbiamo fatto le cose giuste durante la sosta, dopo il ko con la Roma avevo visto la squadra in netta ripresa. Il calendario non è stato semplice, ma sapevamo che ci saremmo ritrovati. Adesso veniamo da una bellissima striscia positiva, ma il campionato è difficile. Davanti vanno tutti fortissimo, dobbiamo concentrarci sulla Serie A, alla Champions dopo la nostra impresa ci penseremo da febbraio".