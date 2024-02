Il derby tra Milan e Inter è una partita molto più sentita di tutte le altre e molto spesso i calciatori riescono a tirare fuori quel qualcosa in più che magari solitamente non esce. Lo sa bene Davide Frattesi , che recentemente si è reso protagonista di un gesto non particolarmente simpatico nei confronti di Rafael Leao , al quale aveva mostrato quattro dita a segnare le quattro reti rifilate al Diavolo.

Del tema derby è tornato a parlare lo stesso Davide Frattesi, in un passaggio nella lunga intervista concessa ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Il centrocampista nerazzurro, in modo particolare, ha parlato delle battaglie, anche fisiche, con Theo Hernandez, non dimenticando di pungolare il Milan per i derby recenti. Ecco, dunque, le sue parole.