Inter, Dzeko: “Al ritorno con il Milan non ci sarà eccesso di fiducia”

Le parole di Edin Dzeko in vista di Inter-Milan

"Dopo questa vittoria ci siamo sentiti molto bene, specie perché è un derby, sulla carta giocavamo in trasferta e quindi è un grande risultato per noi. Ancora in gol? A volte capitano questi momenti, diciamo difficili, quando la palla non vuole entrare, ma la pazienza e il lavoro pagano sempre. Sono rimasto calmo, sapendo che i gol sarebbero arrivati come sempre, e contro il Milan è stata una conferma. Non ci sarà eccesso di fiducia. Siamo una squadra esperta, sappiamo cosa abbiamo fatto, abbiamo ottenuto un grande risultato in vista della seconda partita, ma ancora non è finita. In Champions League, solo le grandi squadre arrivano alle semifinali, quindi dobbiamo rimanere attenti e concentrati anche nel ritorno".