Inter, Dimarco: “Sappiamo quanto valiamo e vinceremo noi lo scudetto”

Federico Dimarco, calciatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'Inter e sull'ambizione di vincere lo scudetto

Intervenuto ai microfoni del 'Web Media Day', Federico Dimarco ha parlato dell'Inter, della sua carriera e della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni del terzino nerazzurro: "Vestire questa maglia per me è un piacere, non un peso. Quando si esce da un settore giovanile così importante si è abituati al meglio. Dopo cinque o sei anni tra alti e bassi sono felice perché ripenso ai sacrifici che ho fatto per crescere arrivare qui". Sulle ambizioni di vincere il campionato, Dimarco non ha usato mezze misure: "Non temiamo nessuno, l'anno scorso abbiamo vinto e anche se stiamo facendo un po' fatica sappiamo quanto valiamo e vinceremo noi lo scudetto!". Infine, un pensiero sulla concorrenza e sul rinnovo del contratto: "Gosens? L'importante è che rimanga viva la competizione tra noi. Io ho un bel rapporto con tutti, ma sono molto legato a Bastoni col quale ho giocato a Parma, e con Kolarov che mi dà sempre molti consigli. Volevo il rinnovo già dall'estate e per me è stata una grandissima notizia. Sono sempre a disposizione dell'allenatore, dopo il passo falso col Sassuolo siamo pronti a ripartire contro il Genoa col piede giusto".