Inter, Darmian: “Contro il Benfica non basterà gestire il risultato”

Intervistato dai microfoni di InterTv, il difensore nerazzurro, Matteo Darmian, ha parlato in vista del match valido per il ritorno di Champions League contro il Benfica. Il classe 89' ha spiegato quanto sia importante l'atteggiamento in partite di questo calibro: "Non basterà gestire il risultato e sarebbe un errore se lo facessimo. Dovremo entrare in campo con il giusto atteggiamento e la giusta attenzione come una settimana fa, sarà difficile ma ci faremo trovare pronti".