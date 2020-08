Inter, Conte: “Qui progetto triennale: mi batterò affinché sia vincente”

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha affidato ai microfoni dell’agenzia di stampa ‘ANSA‘ la sua replica alle voci di questi giorni. ‘Rumors‘ che lo vorrebbero in uscita dall’Inter ed intenzionato a tornare alla Juventus. Conte ha dichiarato di aver ‘sposato un progetto triennale‘ con il club di Via della Liberazione e, ha aggiunto, si batterà, come ha ha sempre fatto nella sua vita, con tutte le sue forze, affinché sia “un progetto vincente“.

E in merito la rivelazione di ‘Repubblica‘, che ha sostenuto come Conte avesse contattato dirigenti e calciatori della Juventus per sapere se Maurizio Sarri rischiasse il posto, l’allenatore nerazzurro ha spiegato che adirà per vie legali, querelando il giornalista che ha scritto l’articolo ed il direttore responsabile della testata. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

