Inter, Calhanoglu accusa Inzaghi: “Abbiamo perso il derby per colpa sua”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha accusato Simone Inzaghi per la famosa sconfitta nel derby contro il Milan in campionato. I nerazzurri, davanti 1-0 dopo 75 minuti, sono crollati sotto i colpi di Olivier Giroud, autore di una doppietta che si è rivelata fondamentale in ottica scudetto. Il turco non ha dubbi: molte delle responsabilità sono del suo allenatore. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tivibu Spor'.