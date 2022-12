Inter, Calhanoglu: “Non ho ancora parlato di rinnovo”

Per il Milan mancano ormai pochi giorni alla sfida contro la Salernitana, prevista per il 4 gennaio. Stefano Pioli avrà ancora l'amichevole contro il PSV per provare la formazione per la ripresa della Serie A. Un ex rossonero, che è passato all' Inter la scorsa stagione, potrebbe rinnovare il contratto con la squadra di Simone Inzaghi .

Ancora nessun rinnovo tra l'Inter e Calhanoglu

L'Inter e Hakan Calhanoglu non avrebbero ancora parlato di rinnovo, nonostante il suo contratto in scadenza nel vicino giugno 2024, non avrebbe ancora bussato alla sua porta con una proposta di rinnovo. A dichiararlo è, con tono stizzito, lo stesso centrocampista, che in un’intervista al Corriere della Sera ha affermato: "Il ds Ausilio non mi ha ancora chiamato per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Ho voglia di parlarne, aspetto sia lui a chiamarmi". Milan, gli auguri di Cardinale: “Tornare ai vertici del calcio europeo”