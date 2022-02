Inter, Calhanoglu: “Meno male che il Milan ha pareggiato. Credo in noi”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha commentato anche il pareggio del Milan dopo la partita di Serie A contro il Genoa

Hakan Calhanoglu , centrocampista dell'Inter, ha commentato anche il pareggio del Milan dopo la partita di Serie A contro il Genoa. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN': "Non era facile, lo sapevamo. Però in queste partite dobbiamo sempre stare attenti. Loro giocavano sempre sul lungo, sulle seconde palle, erano molto aggressivi però abbiamo creato tante occasioni, è mancato solo il gol. Abbiamo preso una traversa che se fosse entrata avrebbe cambiato la partita".

A cosa ci si aggrappa per ripartire? "Questo mese non era facile contro Milan, Napoli, Liverpool... Partite pesanti in pochi giorni. Dobbiamo stare tranquilli e mantenere l'atteggiamento giusto perché abbiamo tante altre partite. Meno male che il Milan ha pareggiato, periodo difficile anche per loro, ma io credo in noi sempre".