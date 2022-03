Inter, Bonolis: “Con la Juventus può sempre succedere qualcosa di strano”

Il noto conduttore e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis inizia a scaldare l'ambiente nella settimana di Juventus-Inter di Serie A

La giornata di Serie A che sta per arrivare potrebbe rivelarsi decisiva alle spalle del Milan . Il big-match Juventus-Inter, infatti, potrebbe togliere o coinvolgere definitivamente i bianconeri nella corsa scudetto, con i nerazzurri che però non possono perdere ulteriore terreno dopo aver portato a casa solo 7 punti nelle ultime 7 partite. Ma come andrà a finire? Il noto conduttore e tifoso dell'Inter Paolo Bonolis intanto inizia a scaldare gli animi di una partita tra acerrimi rivali sportivi. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'FcInterNews1908.it'.

"Quando giochi a Torino contro la Juve può sempre succedere qualcosa di strano. Si pensi al fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Facciamo molta attenzione. Io non sono affatto tranquillo. Dybala? All'Inter occorre un giocatore brevilineo, in grado di essere incisivo con lampi immediati. A me uno come Dybala non spiace".