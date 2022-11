Inter-Bologna 6-1, Thiago Motta: “Punizione del 2-1 non c’era, ha inciso”

Sulla partita : "L'inizio è stato ottimo. Siamo entrati bene in partita. Tutto il resto è responsabilità mia. Alla fine non possiamo perdere la testa con episodi che sono successi nel primo tempo. Capisco i giocatori perché stare in campo a queste condizioni è difficile ma dobbiamo continuare la partita. E' tutta responsabilità mia".

La punizione del 2-1 che non c'era incide? "Sicuramente incide anche perché non è la prima volta. Non c'è niente da dire su questo episodio perché alla fine dopo questo la responsabilità è mia perché non possiamo perdere la testa".