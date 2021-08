Inter, Berti: “Lukaku? Resta qui, pago io. Potrei scendere in piazza”

L'ex calciatore e tifoso dell'Inter Nicola Berti ha lanciato un appello per la permanenza di Romelu Lukaku. Queste le dichiarazioni

L'ex calciatore e tifoso dell'Inter Nicola Berti ha lanciato un appello per la permanenza di Romelu Lukaku. In caso di cessione al Chelsea i tifosi potrebbero anche scendere in piazza. Questo il suo pensiero ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Lukaku? Resta qui, pago io. Se lo vendono, potremmo anche scendere in piazza. Finché non è ufficiale aspettiamo a dare giudizi. Sono dispiaciuto, ma credo che Marotta sia l'unico in grado di garantire un certo equilibrio al club".