Intervistato dai microfoni di Inter Tv, il difensore Alessandro Bastoni ha parlato degli obiettivi nerazzurri per la prossima stagione: "È stato un mese intenso. Ci stava staccare un po' la spina dopo il finale dell'anno scorso. è stata dura arrivare a un passo da una grande impresa. Ripartiamo con grande entusiasmo e voglia di fare per vincere il più possibile. Quando sono arrivato all'Inter avevo un obiettivo. Impormi in nerazzurro e restarci il più a lungo possibile".