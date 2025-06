Inter, Bastoni: “Non siamo in vacanza. La nostra una stagione estenuante”

Intervistato da Dazn, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato dopo la vittoria contro l'Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club: "Siamo più liberi e spensierati, concentrati siamo sempre stati: abbiamo cercato di restare uniti come dobbiamo fare col nuovo allenatore. Stanchezza? Penso sia inevitabile, è stata una stagione estenuante ma non siamo venuti in vacanza, siamo qui per portare in alto il marchio Inter".