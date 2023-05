Inter, Barella: “Stagione difficile, ma la Champions ti dà l’energia giusta”

Intervistato dai microfoni della UEFA, Nicolò Barella ha parlato della stagione dell'Inter e dei suoi goal risultati decisivi alla qualificazione per la semifinale contro il Milan: "Sicuramente è stata una stagione difficile e un po' strana con tutti gli alti e bassi per me e per la squadra. Ma sono contento di avere ancora un po' di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Sembra strano, ma abbiamo lavorato meglio da squadra in Champions League che in campionato. Potrebbero essere solo le sensazione che si provano con una certa atmosfera".