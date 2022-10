Inter, Antonello: “Le voci sulla proprietà non hanno un impatto sullo stadio”

Intervenuto a margine del dibattito pubblico sul futuro stadio di Milan e Inter, Alessandro Antonello ha parlato dell'impianto che sorgerà nella zona di San Siro. Queste le dichiarazioni del CEO nerazzurro riportate da 'gazzetta.it': "Le voci sulla proprietà non hanno un impatto sul progetto, che si autofinanzia e che comunque vada deve dare sostenibilità al club, dando la possibilità di tornare a essere competitivi in Europa. Non vediamo nessuna criticità, se non un progetto strategico per entrambi i club per tornare a essere competitivi. Ci sarà un veicolo ad hoc ed è un project financing, verrà finanziato con gli introiti generati. Tutti i grandi club europei hanno stadi moderni e le risorse che questo nuovo impianto potrà mettere a disposizione dei club serviranno per rinforzare la rosa ed essere più competitivi. Questo è il vero obiettivo".