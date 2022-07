Innaurato: “Milan ottima meta per De Ketelaere, ha talento e spalle grosse”

Il preparatore atletico Mario Innaurato ha parlato di De Ketelaere in chiave Milan. Il belga è uno dei profili più cercati dai rossoneri in questa sessione di calciomercato. Queste le sue parole a 'DH Les Sports': "Sarebbe un'ottima meta per lui quella del Milan. In Belgio, in Champions e anche in nazionale ha fatto vedere di avere talento e di poter competere in un club come il Milan".