Inghilterra-Italia, Tomori: “L’esperienza al Milan mi ha aiutato”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato dopo Inghilterra-Italia, gara valida per la Nations League conclusasi sul risultato di 0-0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni della Rai: "E' stata una partita bellissima, anche se non ci sono stati gol. Cosa mi ha dato l’esperienza in Italia al Milan? La capacità di difendere con la squadra. In Italia è totalmente differente dall’Inghilterra".