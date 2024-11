Inchiesta ultras Milan-Inter, cosa rischiano i club? Parla l’avvocato

Inchiesta ultras, Tortorella (avvocato), "Milan e Inter rischiano? Difficile valutare..."

"Difficile attualmente valutare i margini per una penalizzazione in classifica. E ciò a meno che non si dimostri la sussistenza di rapporti, significativi e continuativi, fra club e tesserati con gli ultras, ovvero un cortocircuito nei modelli di prevenzione e controllo. Come noto la gravità degli illeciti contestati determina la penalizzazione. Obiettivamente, davanti a un pubblico ministero (Marcello Viola, procuratore della Repubblica di Milano, ndr) che dichiara pubblicamente che le due società milanesi in questa vicenda sono parte lesa, sentirei di propendere per l’ipotesi di una sanzione non così afflittiva come lo sarebbe una penalizzazione in classifica. Non conosco gli atti, mi baso su quanto appreso dagli organi di stampa e su quanto dichiarato dal pm di Milano. Sulla base di questo limitato scenario mi sento di escludere una responsabilità penale dei club. Ovviamente nell’ordinamento sportivo il club danneggiato non usufruisce però di una assoluta impermeabilità. Il fatto che possa essere qualificato come danneggiato in sede penale non esclude a priori l’accertamento di responsabilità disciplinare, quella che una volta veniva definitiva 'oggettiva'". LEGGI ANCHE: Milan, Musah: la carta per l'equilibrio? I due precedenti sono quasi opposti