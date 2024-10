Su Boiocchi e Bellocco: "Dopo il Covid è cambiato qualcosa, era chiaro. Si è rivisto in curva Boiocchi, poi è successo quello che è successo. Da lì sono iniziati a transitare delle figure nuove e sono arrivati i personaggi. C'era Bellocco che sicuramente non era uno dei nostri, è arrivato dopo, in quel periodo e da lì si è capito che c'erano dei legami con persone che erano già all'interno della Curva e che stava cambiando qualcosa". LEGGI ANCHE: Milan Top News: Fonseca e Ibra chiedono la sterzata. Mercato, pazza idea rossonera